ТАСС: до 70% солдат штурмовых групп ВСУ уничтожены при контратаке у Мелового

Противник предпринял попытку выдвижения штурмовых групп 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. ВСУ попытались провести контратаку на участке Меловое - Хатнее в Харьковской области. В результате было уничтожено до 70% живой силы украинских штурмовых групп, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"На участке фронта Меловое - Хатнее ВСУ предприняли попытку выдвижения штурмовых групп 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады для проведения контратаки. Комплексным огневым поражением попытка сорвана, уничтожено до 70% живой силы выдвинувшихся боевых групп", - сказал собеседник.

Попытки контратак противника на данном участке регулярно срываются, ВСУ с потерями отходят на свои позиции, добавил он.