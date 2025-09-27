27 сентября, 07:02,
обновлено 27 сентября, 07:09
Военная операция на Украине

Марочко: военные ВСУ оставили Шандриголово в ДНР

Российские силы начали зачистку населенного пункта, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины покинули Шандриголово в Донецкой Народной Республике, российские силы начали зачистку населенного пункта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Если мы говорим про Шандриголово, то там уже нет украинских боевиков. <…> Наши военнослужащие занимаются зачисткой данного района, но продвинуться и заявить о полноценном освобождении данного населенного пункта можно только после того, как мы уничтожим серьезный укрепрайон в районе Александровки, который находится западнее от Шандриголово", - сказал он.

Марочко отметил, что западнее и северо-западнее от Шандриголово еще не уничтожены "довольно-таки серьезные укрепрайоны украинских боевиков". "То есть большая часть территории в районе населенных пунктов Среднее и Шандриголово превратилась в так называемую серую зону. Если говорить военным языком - увеличилось межпозиционное пространство. Оно сейчас не под чьим контролем", - уточнил военный эксперт.

23 сентября Марочко сообщал ТАСС, что Киев утратил контроль над Шандриголово. 

