Бои в Сумской области стали его боевым крещением, уточнил военнослужащий

КУРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Трое бойцов 56-го полка ВДВ группировки войск "Север" больше месяца обороняли блиндаж в селе Бессаловка Сумской области, сообщил журналистам один из участников боев, рядовой с позывным Питбуль.

Питбуль и два его сослуживца отправились на закрепление в освобожденное село Бессаловка в Курской области. По пути они постоянно подвергались обстрелу артиллерии и ударам FPV-дронов, но тройке удалось достичь населенного пункта и за сутки выкопать блиндаж, который и стал их позицией.

"Мы укрепились на своей позиции. Они пытались накаты делать, заходили группы, мы отбивались. По нам работали FPV-дронами, артиллерией, "Бабой-ягой", танком. Постоянно шло огневое воздействие. Было страшно, но держались. Противник совершил три наката пехотой, заходили с разных сторон. До ротации мы держали позиции более месяца", - сказал Питбуль.

Он добавил, что бои в Сумской области стали его боевым крещением. Рядом с бойцом "Баба-яга" сделала три сброса, но осколки застряли в рюкзаке и саперной лопатке. А при обстреле артиллерией солдата спас бронежилет - осколок застрял в баллистическом пакете.

7 июля Минобороны России заявило о том, что подразделения Северной группировки войск освободили населенный пункт Бессаловка в Сумской области.