Над регионами России за ночь сбили 55 украинских БПЛА

Все беспилотники были самолетного типа

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами страны за ночь 55 украинских БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 27 БПЛА - над территорией Ростовской области, 8 БПЛА - над территорией Брянской области, 6 БПЛА - над территорией Астраханской области, 6 БПЛА - над территорией Воронежской области, 5 БПЛА - над территорией Волгоградской области, 2 БПЛА - над территорией Курской области и 1 БПЛА - над территорией Белгородской области", - сказали там.