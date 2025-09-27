Мотострелки "Востока" создали музей с трофейным натовским оружием ВСУ

Идея создания комнаты боевой славы принадлежит самим бойцам, участвовавшим в боевых действиях

МАРИУПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Мотострелки создали комнату боевой славы с трофейным украинским оружием натовского образца, которое бойцы находили на позициях ВСУ в ходе штурмов и зачисток. Музей используют в том числе в подготовке вновь прибывшего личного состава, сообщил ТАСС заместитель командира 1-го батальона 430-го мотострелкового полка группировки войск "Восток" Вооруженных сил РФ с позывным Карел.

"Все экспонаты, которые находятся в этом музее, они реальны, вынесены с поля боя там, где бойцы непосредственно участвовали в боевых действиях. Личный состав штурмует населенные пункты, лесополосы, потом происходит зачистка. И те экспонаты, которые вы здесь видите, личный состав потом приносит сюда, чтобы мы могли с ними ознакомиться. Вновь прибывший личный состав, прибывая в эту комнату, ознакомляется, видит, с каким вооружением ему предстоит столкнуться в дальнейшем при ведении боевых действий", - сказал замкомбата.

Карел рассказал, что полк свое боевое крещение прошел под Угледаром, затем воевал на максимовском направлении и сейчас задействован на времевском направлении в сторону Запорожской области. По его словам, ВСУ используют как вооружение советского производства, так и поставленное странами НАТО.

Один из экспонатов музея - противотанковый ракетный комплекс "Джавелин" американского производства, который бойцы доставили в музей после зачистки Максимовки в ДНР. Карел также показал обнаруженный бойцами пулемет бельгийского производства вместе с патронами к нему калибра 7,62.

А самый главный экспонат музея - боевое знамя, которое бойцы 3-й мотострелковой роты водрузили в Угледаре при штурме в сентябре 2024 года. "Подразделение одним из первых зашло в населенный пункт Угледар, произвели зачистку больничного городка и водрузили над ним вот это боевое знамя. В результате проведения операции ни один военнослужащий мотострелковой роты не погиб, все были живы и здоровы и выполнили боевую задачу", - рассказал замкомбата.