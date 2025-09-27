По данным командира расчета, они представляют собой аналог российских МОН-50

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Саперы сводного отряда разминирования представительства Международного противоминного центра Военно-инженерной академии в составе группировки войск "Север" при осмотре школы в селе Заолешенка Суджанского района Курской области обнаружили оставленный украинскими военными схрон с противопехотными минами, сообщил командир расчета с позывным Бармалей.

"При осмотре помещения школы был обнаружен схрон противопехотных мин украинского производства, электродетонаторы и проволока для установки в управляемом варианте. Аналог наших мин МОН-50", - сказал Бармалей.

Он добавил, что саперы группировки войск "Север" довольно часто встречают в соцобъектах на территории освобожденных населенных пунктов в Курской области оставленные украинскими военными боеприпасы.

В лесополосах в Суджанском районе саперы также часто встречают оставленные украинскими войсками боеприпасы и сожженную технику, в том числе производства стран НАТО. Неоднократно встречались и уничтоженные самоходки "Богдана" производства Украины, но НАТОвского калибра 155 мм. Саперы отмечают, что чем ближе к границе с Сумской областью ведется работа, тем больше встречается техники и брошенных боеприпасов.