На Камчатку прибыл учебный корабль "Смольный"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Учебный корабль "Смольный" с курсантами прибыл в основную базу подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатку. Об этом сообщила пресс-служба ТОФ.

"Учебный корабль "Смольный" с курсантами Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова (ТОВВМУ) и Черноморского высшего военно-морского орденов Нахимова и Красной Звезды училища имени П.С. Нахимова (ЧВВМУ) прибыл в основную базу подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) - город Вилючинск на Камчатке. На причале корабль встречал командующий Подводными силами ТОФ Герой России контр-адмирал Валерий Варфоломеев", - говорится в сообщении.

Варфоломеев поприветствовал курсантов и поздравил их с прибытием на Камчатку. Также во встрече корабля приняли участие курсанты военного учебного центра при Камчатском государственном техническом университете.

Корабль покинул Кронштадт 26 июня и в рамках этого похода преодолел около 23 тыс. морских миль. Он посетил порты Малабо в Экваториальной Гвинее, Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке, Республику Конго, Кейптаун в Южно-Африканской Республике и Дар-эс-Салам в Объединенной Республике Танзания. Кроме того, "Смольный" совершил заходы во вьетнамский порт Камрань и столицу Приморского края - Владивосток.

На текущем этапе похода около 200 курсантов второго и четвертого курсов вышли по Северному морскому пути из Владивостока в Североморск для отработки штурманской практики.

В ходе перехода вблизи острова Шумшу Курильской гряды экипаж учебного корабля провел ритуал отдания воинских почестей погибшим в 1945 году тихоокеанским десантникам, освобождавшим последний оплот японских милитаристов. На воду был спущен венок, что символизирует почтение памяти павших героев и приверженность курсантов военно-морским традициям.