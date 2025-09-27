Кроме того, артиллеристы Южной группировки войск в ДНР ликвидировали склад боеприпасов, пункт временной дислокации и еще один пункт управления беспилотников противника

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск в ДНР в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища уничтожили 120-мм миномет и пункты управления БПЛА бригады ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ДНР на константиновском направлении в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторами БПЛА Южной группировки войск в светлое время суток в ходе ведения воздушной разведки в районе населенного пункта Бересток обнаружен 120-мм миномет и пункт управления БПЛА 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В результате огневого поражения 152-мм гаубицей "Мста-Б" гвардейского артиллерийского соединения Южной группировки войск выявленные цели были уничтожены", - сказали там.

Также в темное время суток в населенном пункте Бересток было выявлено местоположение еще одного пункта управления БПЛА ВСУ. Он был уничтожен с применением беспилотного летательного аппарата "Молния-2".

Кроме того, артиллеристы Южной группировки войск в ДНР уничтожили склад боеприпасов, пункт временной дислокации и еще один пункт управления БПЛА ВСУ.

Ранее Минобороны РФ заявило, что с 23 августа подразделения Южной группировки приступили к уничтожению окруженного в районе Клебан-Быкского водохранилища противника. В настоящее время, по данным военного ведомства, основная часть блокированной группировки ВСУ уничтожена, ее остатки насчитывают около 80 человек. За неделю в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища зачищено от неонацистов 25,5 кв. км территории.