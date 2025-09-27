Сальдо: попытки ВСУ прорваться на левый берег Днепра обречены на провал

Губернатор Херсонской области отметил, что массовых попыток высадиться на левобережье практически нет

ГЕНИЧЕСК, 27 сентября. /ТАСС/. ВС РФ плотно контролируют всю береговую линию Херсонской области, поэтому все попытки ВСУ прорваться безуспешны. Об этом заявил в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Территория на всей протяженности Днепра, она по Херсонской области более 250 км до Запорожской области идет, вся находится под очень сильным и плотным контролем наших военных. И, соответственно, попытки украинских боевиков проникнуть пресекаются и обречены на потерю личного состава и тех лодок, на которых они пытаются переправиться", - сказал он.

Сальдо подчеркнул, что на данный момент массовых попыток высадиться на левобережье практически нет, но "одиночные, которые нацелены на высадку диверсионных групп различных, постоянно есть". По его словам, противник пытается проникнуть на левый берег в основном в темное время суток, однако все это безуспешно.

Полный текст интервью будет опубликован 30 сентября.