Также в Минобороны сообщили, что операторы FPV-дронов ликвидировали беспилотник R-18 "Баба-яга"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов группировки войск "Южная" уничтожили технику, склад с боеприпасами, пункт управления беспилотниками и личный состав украинских боевиков на краматорско-дружковском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"В ходе ведения активных боевых действий операторы FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки войск уничтожили склад с боеприпасами на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции. Разведка обнаружила и передала координаты операторам FPV-дронов, которые уничтожили склад противника", - говорится в сообщении. В военном ведомстве отметили, что вместе с этим также был уничтожен беспилотник R-18 "Баба-яга".

Кроме того, там рассказали о боевой работе 6-й мотострелковой и 71-й гвардейской мотострелковой дивизий Южной группировки. Так, на краматорско-дружковском направлении расчеты ударных дронов мотострелковых подразделений уничтожили боевую машину пехоты, квадроцикл, микроавтобус и пункт управления беспилотниками с живой силой ВСУ.