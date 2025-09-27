В частности, для этого использовали оперативно-тактическую авиацию

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российские военные нанесли поражение тяговым подстанциям, используемым для обеспечения ж/д перевозок вооружения и техники в районы боевых действий в Донбассе.

Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве указали, что поражение подстанциям нанесли при помощи ударных БПЛА, оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ. Кроме того, российские бойцы атаковали места хранения и пуска БПЛА дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах.