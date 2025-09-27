Южная группировка уничтожила пункт управления дронами ВСУ в районе Иванополья

Также операторы БПЛА ликвидировали миномет с живой силой противника

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Южная группировка войск уничтожила пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе села Иванополье в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В результате выявления разведкой целей в районе населенного пункта Иванополье точными попаданиями был уничтожен пункт управления беспилотниками противника", - информировали в Минобороны.

Кроме того, по данным ведомства, в ходе поддержки наступательных действий штурмовых подразделений Южной группировки войск в районе села Звановка операторами беспилотников было обнаружено укрытие живой силы противника, вблизи которого располагался миномет. Точными ударами артиллерии и ударных дронов миномет с живой силой противника был уничтожен.