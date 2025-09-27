Как рассказал оператор FPV-дронов с позывным Майкоп, противник ведет себя слишком нагло, думая, что у него "натовское вооружение"

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Применяемые Вооруженными силами Украины системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в том числе производства стран НАТО, не могут обеспечить подавление российских ударных БПЛА, которые применяются в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС оператор FPV-дронов гвардейской артиллерийской бригады в составе группировки войск "Днепр" с позывным Майкоп.

"Они ведут себя слишком нагло, думая, что у них натовское вооружение, и, значит, оно нас не пропустит. Но чаще всего бывает такое, что их натовское вооружение им не помогает. Их системы РЭБ также иностранные, которые должны нас, по их словам, "давить" - картинку, управление. Но наш дрон в их системы залетает - и картинка, и управление остается до прямого попадания", - рассказал военнослужащий.