МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Минобороны России разработало проект нормативного акта, расширяющего перечень заболеваний, имея которые ограниченно годные к военной службе не могут заключить контракт при мобилизации. Он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Этот проект расширяет количество болезней до 35, вместо прежних 26.

На этот момент проект находится на независимой антикоррупционной экспертизе.

В частности, в документ добавлены пункты о болезнях и исходах травм и ожогов век, глаз. Также добавлены пункты о вестибулярных расстройствах, стойком понижении слуха, болезни, аномалии и повреждения аорты, артерий и вен, лимфатических сосудов. Помимо этого, согласно проекту, контракт не смогут заключить граждане с челюстно-лицевыми аномалиями.

Значительно расширены пункты о деформации и дефектах кисти и пальцев, стопы, последствиях переломов позвоночника, костей туловища, поражении костей, наличии инородного тела в полости черепа и (или) веществе головного мозга.