Кадыров сообщил о ликвидации пикапа с солдатами ВСУ на харьковском направлении

Задачу выполнили подразделения группы Апти "Охотника" спецназа "Ахмат" МО РФ совместно с бойцами 1431-го мотострелкового полка, заявил глава Чечни

ГРОЗНЫЙ, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении автомобиля с личным составом Вооруженных сил Украины на харьковском направлении.

"Подразделения группы Апти "Охотника" спецназа "Ахмат" МО РФ совместно с бойцами 1431-го мотострелкового полка отметились очередным успехом. На этот раз под прицел наших ударных дронов попал пикап противника вместе с личным составом. <...> Как и ожидалось, ни пикап, ни личный состав совместной работы наших парней не выдержали. Все это благополучно уничтожено", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.