Минобороны рассказало о младшем сержанте, спасшем в бою двух раненых товарищей

Также в министерстве сообщили о младшем сержанте Леониде Шестерикове, который выполнял боевую задачу по поддержанию связи между наступающим российским подразделением и командным пунктом

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ рассказало о подвиге младшего сержанта Якова Козловского, который во время штурма опорного пункта ВСУ спас двух раненых товарищей.

"Младший сержант Яков Козловский выполнял боевую задачу в составе штурмовой группы по захвату вражеского опорного пункта. Во время штурмовых действий двое боевых товарищей Якова получили пулевые ранения разной степени тяжести. Яков Козловский оперативно оказал первую медицинскую помощь раненым и стабилизировал их состояние. Оценив обстановку, Яков в первую очередь вынес на себе наиболее тяжело раненого товарища в район, куда прибыла группа эвакуации. При транспортировке второго российского военнослужащего начался артиллерийский обстрел со стороны противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на обстрел, Козловский продолжил эвакуацию под плотным огнем противника и донес боевого товарища до группы эвакуации, которая доставила раненых в безопасное место для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Также в военном ведомстве рассказали о младшем сержанте Леониде Шестерикове, который выполнял боевую задачу по поддержанию связи между наступающим российским подразделением и командным пунктом.

"Из-за артиллерийских ударов противника связь между подразделениями была потеряна. Леонид оперативно установил причину потери связи и выдвинулся для ее восстановления. Прибыв на место, он приступил к восстановлению надежной и устойчивой связи при продолжающемся вражеском артиллерийском обстреле. Леонид своевременно наладил связь, убедился в ее устойчивости и убыл в безопасный район", - отметили в МО РФ.