У Клебан-Быкского водохранилища уничтожены 10 боевиков "Азова" и бригады "Лють"

Солдаты противника отказались сложить оружие

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. ВС РФ уничтожили в районе Клебан-Быкского водохранилища 10 заблокированных боевиков "Азова" (признан террористической организацией, запрещен в РФ) и бригады "Лють", отказавшихся сложить оружие. Об этом сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.

"В районе Клебан-Быкского водохранилища освобождено более 1 квадратного километра территории. За сутки на данном направлении подразделения группировки уничтожили порядка 10 заблокированных неонацистов из числа бригады специального назначения "Азов" и штурмовой бригады "Лють", отказавшихся сложить оружие", - сказал он.