Операторы БПЛА группировки также сорвали ротацию противника

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Расчеты БПЛА 56-го отдельного батальона спецназначения 51-й гвардейской Общевойсковой армии Центральной группировки ВС РФ поразили технику подвоза боеприпасов и живой силы ВСУ на красноармейском направлении, сорвав ротацию. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии, действующего в составе группировки войск "Центр", уничтожили очередные автомобили подвоза боеприпасов и живой силы противника, сорвав ротацию подразделений ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции. В ходе боевой работы операторов ударных FPV-дронов на линии боевого соприкосновения расчеты 56-го отдельного батальона специального назначения выявляют движение автомобильной техники с украинскими боевиками и наносят точные удары, уничтожая автомобили ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативная и грамотная боевая работа расчетов БПЛА 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки лишает формирования ВСУ возможности подвоза живой силы к переднему краю, наносит значительные потери в технике, лишая противника возможности оперативного маневра, что способствует постоянному продвижению российских подразделений на данном направлении.