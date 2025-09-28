Удар нанесли авиационными ракетами по разведанным целям противника

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Вертолет Ми-28нм поразил пехоту Вооруженных сил Украины в зоне ответственности Восточной группировки ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм поразил живую силу противника, расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Восток". Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после применения авиационных средств поражений, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. По докладам авианаводчика личный состав ВСУ был уничтожен.