В программе выступления были народные песни, патриотические композиции и популярные хиты отечественной эстрады

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Артисты арт-группы "Русская душа" выступили перед бойцами 25-й общевойсковой армии Западной группировки войск в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ.

"Перед военнослужащими подразделений отдельной мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад", выполняющими боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, выступили артисты арт-группы "Русская душа" в одном из тыловых районов. Концерт был организован для военнослужащих подразделений, выведенных в рамках ротации с линии боевого соприкосновения для отдыха", - говорится в сообщении.

Артисты подготовили насыщенную программу, в которую вошли народные песни, патриотические композиции и популярные хиты отечественной эстрады. Особой атмосферу сделало вовлечение зрителей. Некоторые военнослужащие с удовольствием подпевали, танцевали и даже присоединились к выступающим, играя на музыкальных инструментах.

"Концерт просто замечательный, раздавали подарки, письма, музыка патриотическая, поддержали очень сильно ребят. Могу сказать от себя лично, что это очень хорошая поддержка бойцов", - отметил командир штурмового взвода с позывным Сумрак.