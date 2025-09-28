Такие БПЛА достигают высоты в 3,5 тыс. м и считаются самыми сложными целями, отметили в Минобороны

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Расчет БПЛА Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожил дрон ВСУ самолетного типа на высоте 3,5 тыс. метров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Наиболее сложными целями считаются БПЛА самолетного типа, достигающие высоты 3 500 метров. Подразделения ПВО Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ежедневно уничтожают БПЛА ВСУ. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили расчетам FPV-дронов убедиться в ликвидации беспилотников ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расчеты ЗРК "Стрела-10" и ПЗРК "Верба" подразделений противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск успешно уничтожают воздушные мишени. Наряду сними для уничтожения БПЛА применяются беспилотники.