Расчеты ствольной артиллерии группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение по координатам в Днепропетровской области

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Расчеты ствольной артиллерии Восточной группировки ВС РФ уничтожили позиции ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Во время ведения разведки с беспилотников были обнаружены передовые позиции и укрепления противника в лесополосах. По выявленным координатам расчеты ствольной артиллерии группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение. Точными ударами уничтожены блиндажи, разрушены укрепления и подавлены огневые точки украинских националистов", - говорится в сообщении.

Также в военном ведомстве рассказали, как разведчики Восточной группировки выявили в лесополосах опорные пункты противника, а также движение автотранспорта, перевозивший личный состав украинских боевиков. В результате точных ударов операторов FPV-дронов группировки войск "Восток" были уничтожены автомобили и личный состав ВСУ. Ротация была сорвана, что дестабилизировало положение боевиков украинского режима на данном участке фронта.