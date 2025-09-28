Бойцы Северной группировки поздравили ветерана ВОВ с 98-летием

После Победы Николай Дмитриевич вернулся в родное село и посвятил жизнь мирному труду и воспитанию молодежи

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Бойцы 44-го армейского корпуса Северной группировки войск в Белгородской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны Николая Куценко с 98-летием. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса группировки войск "Север", принимающие участие в специальной военной операции, навестили и поздравили с 98-летием ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Шебекинского муниципального округа полковника в отставке Николая Дмитриевича Куценко. После Победы Николай Дмитриевич вернулся в родное село и посвятил жизнь мирному труду и воспитанию молодежи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что торжественное мероприятие стало акцией преемственности поколений и символом несокрушимой связи между героями прошлого и настоящего. Бойцы вручили ветерану цветы, подарки и поздравительный адрес от командования. Они выразили глубокую благодарность Николаю Дмитриевичу за его подвиг, за свободу и независимость.

"Командование 128 отдельной мотострелковой бригады никогда не забывает подвигов наших дорогих ветеранов, которые внесли неоценимый вклад и обеспечили в свое время нам мирное небо над головой. Мы военнослужащие 128-й отдельной мотострелковой бригады всегда помним их подвиги. Всегда оказываем помощь ветеранам, которых осталось в настоящее время очень мало, которые всегда будут для нас примером героизма и мужества", - отметил заместитель командира подразделения по военно-политической работе с позывным Мурман.