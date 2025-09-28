Для ударов по курскому селу украинские солдаты использовали гексакоптер "Баба-яга", сообщил военнослужащий группировки "Север"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Украинские военные ударами гексакоптеров "Баба-яга" методично уничтожали дома в курском селе Теткино несмотря на то, что там не прятались российские военные, сообщил российский военный группировки войск "Север" с позывным Микки.

"Когда мы заходили в район Теткино, дома еще были живые, а когда выходили, их уже не было. Когда заходили, даже были мирные жители, немного, но были. Я не понимаю систему украинских военных. Почему-то они бьют "Бабой-ягой" не по военным, а просто жгут все дома подряд. Сначала одну улицу сожгли [потом другую]. Она подлетает и работает системно по домам, хотя военных там нет, а наши позиции далеко от них", - сказал Микки журналистам.

ВСУ часто используют данные гексакоптеры из-за их грузоподъемности в качестве дронов-бомбардировщиков. "Баба-яга" может нести на себе минометные мины калибром 120-мм, либо противотанковые мины ТМ-62 с ударным взрывателем.

Микки добавил, что, когда находился вместе с сослуживцами в районе Теткино, противник регулярно пытался захватить населенный пункт, но его встречал огонь артиллерии, дроны и удары авиабомбами. ВСУ приходилось регулярно откатываться после неудачных атак.