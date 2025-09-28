Марочко: ВС РФ за неделю расширили зону контроля у Волчанска

Военный эксперт отметил, что на этом участке фронта российские силы "ведут планомерную боевую работу"

ЛУГАНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие за неделю продвинулись в районах Тихого и Волчанских Хуторов, а также расширили зону контроля юго-западнее и западнее Волчанска Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо волчанского направления в Харьковской области: здесь есть успехи за неделю в районах населенных пунктов Тихое и Волчанские Хутора. Также есть серьезные завоевания наших военнослужащих юго-западнее и западне Волчанска", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что в целом на волчанском участке российские силы "ведут планомерную боевую работу".