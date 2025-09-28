По словам силовиков, один из военнослужащих получил ранение, ему оказывается вся необходимая помощь

ДОНЕЦК, 28 сентября. /ТАСС/. Бойцы группировки "Запад" спасли двоих солдат ВСУ в Кировске, которые попали под артиллерийские удары сослуживцев за попытку сдаться в плен. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, солдаты вывесили на позициях белый флаг.

"Наша разведка выявила позицию, на которой находились солдаты ВСУ. За ними шло наблюдение какое-то время, затем они выкинули над позициями белый флаг, вышли к нашему дрону. Видимо, их зафиксировал и дрон противника, по позиции полетела ствольная и реактивная артиллерия ВСУ. Остановить удары удалось благодаря контрбатарейной борьбе. В момент затишья двоих украинских военнослужащих удалось вывести оттуда", - сказали в силовых структурах.

По словам силовиков, один из военнослужащих получил ранение, ему оказывается вся необходимая помощь.