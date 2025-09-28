Командование также целенаправленно не выводит на восполнение 57-ю отдельную мотопехотную бригаду, отметили в российских силовых структурах

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Командование ВСУ не поставляет 57-й отдельной мотопехотной бригаде дроны по причине того, что комбриг продвигает интересы бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

"Критическая ситуация складывается для 57-й омпбр ВСУ в Волчанске. Командование ВСУ целенаправленно не выводит бригаду на восполнение, а также блокирует поставки гуманитарной помощи и дронов в бригаду из-за того, что комбриг - полковник Евгений Солодаев - продвигает интересы бывшего президента Украины и политического оппонента Владимира Зеленского Петра Порошенко", - сказал собеседник.

Летом украинские пропагандистские ресурсы пытались оправдать друга Порошенко Солодаева на фоне неудач ВСУ под Волчанском в Харьковской области. Он начинал службу в почетном карауле Порошенко.