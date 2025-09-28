По информации силовых структур, военных перебросили на краснолиманское направление

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Военные ВСУ из 3-го механизированного батальона 158-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) переведены в распоряжение бригады "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ) на краснолиманское направление. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В контратаках командование ВСУ продолжает доукомплектовывать штурмовые группы 225-го отдельного штурмового полка личным составом 158-й ОМБр. Также стало известно, что 3-й механизированный батальон 158-й ОМБр убыл в распоряжение командира 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов" на краснолиманское направление", - сказал собеседник агентства.

Ранее батальон действовал в Сумской области.