Пленный из ВСУ: в Кировске уничтожены подразделения одной из бригад Киева

Один из военнослужащих украинской армии рассказал, что их с сослуживцем бросило командование

ДОНЕЦК, 28 сентября. /ТАСС/. Подразделения 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Кировске уничтожены. Об этом следует из видео допроса пленного военнослужащего бригады, которое есть в распоряжении ТАСС.

На кадрах один из военнослужащих рассказывает о том, как вдвоем с сослуживцем они оказались брошены командованием в Кировске.

"Нас два дня тому [назад] завезли. Выяснилось, что бригада уже полностью закончилась. Почти никого не осталось, два-три человека были живы", - рассказал пленный.

Он добавил, что их непосредственные командиры сбежали из населенного пункта из-за потери всех позиций.