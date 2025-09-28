Военный эксперт сообщил, что им стал участок фронта у Хатнего Харьковской области

ЛУГАНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Участок фронта у Хатнего Харьковской области стал самым успешным у сил РФ за неделю на харьковском направлении, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Самые результативные действия за неделю на харьковском направлении были в районе населенного пункта Хатнее, где наши военнослужащие расширили зону контроля и закрепились на новых рубежах", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что у сил РФ также есть успех на плацдарме у харьковского Мелового, где российские бойцы "развивают успех как в северном, так и в южном направлении".