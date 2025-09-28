Над регионами России силы ПВО сбили 41 украинский беспилотник

Из них 12 аппаратов уничтожили в Курской области

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 41 украинский беспилотник над регионами России.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи 28 сентября дежурными средствами ПВО уничтожены 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 12 - над территорией Курской области, 10 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, 8 - над территорией Белгородской области, 4 - над территорией Тульской области, 3 - над территорией Ярославской области, 2 - над территорией Ростовской области и по 1 - над территориями Новгородской и Самарской областей", - сообщили в военном ведомстве.