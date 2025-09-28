На ЗАЭС заявили, что ВСУ пытаются создать угрозу ядерной катастрофы

Украинская армия систематически обстреливает станцию, любой инцидент может привести к тяжелейшим последствиям, сказала директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. ВСУ бьют по Запорожской АЭС, чтобы создать угрозу ядерной катастрофы и дестабилизировать работу станции. Об этом сообщила ТАСС директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

"Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС остается крайне напряженной. Станция находится под постоянной угрозой из-за систематических обстрелов со стороны ВСУ. Любой инцидент может привести к тяжелейшим последствиям, масштабы которых трудно представить. По сравнению с 2022 годом, удары стали более точечными, но не менее опасными. Их цель неизменна - дестабилизировать работу станции и создать угрозу ядерной катастрофы", - сказала Яшина.

По ее словам, проекты энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000, к которым относятся энергоблоки Запорожской АЭС, являются одними из самых надежных и безопасных в мировой практике. Их проектирование и строительство велось с учетом самых строгих требований к устойчивости к различным внешним и внутренним воздействиям, включая экстремальные природные явления и техногенные аварии.

"Вместе с тем, принципиально важно понимать, что ни одна атомная станция в мире не проектировалась с расчетом на постоянное огневое воздействие. Ключевой риск в текущей ситуации создается не столько для самих корпусов реакторов, сколько для критически важного вспомогательного оборудования: систем энергоснабжения, охлаждения, управления и т. д. Это оборудование, необходимое для безопасного останова и поддержания реактора в состоянии под контролем, имеет меньший уровень физической защиты. Его повреждение в результате обстрелов может привести к нарушению нормальной эксплуатации и, как следствие, к тяжелым последствиям", - отметила Яшина.