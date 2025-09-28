Артиллеристы группировки в Степановке уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Операторы БПЛА Южной группировки ВС РФ поразили квадроцикл и дрон R-18 Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Продолжая активные боевые действия, операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили живую силу противника, совершавшую ротацию на квадроцикле. Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили квадроцикл для доставки боеприпасов и продовольствия. Попытка доставки была прервана расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российских подразделений на Краматорско-Дружковском направлении специальной военной операции (СВО). Операторы FPV-дронов также уничтожили в небе тараном вражеский БПЛА "R-18", - говорится в сообщении.

Также артиллеристы группировки в Степановке (ДНР) уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ. Для оперативного уничтожения выявленных целей были задействованы расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" и ствольной артиллерии "Южной" группировки войск, которые уничтожили объекты врага.

"Ведя разведку с неба, операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск тараном уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ) - "Вектор" и"R-18" - в небе на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции (СВО). Противник применил дроны, которые не долетели до позиций российских войск благодаря мастерству операторов FPV-дронов", - отметили в военном ведомстве.