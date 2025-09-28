Бойцы Южной группировки уничтожили два миномета и САУ "Гвоздика" противника

На константиновском направлении в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторами беспилотников в темное время суток были выявлены позиции двух 120-мм минометов украинских боевиков

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Южная" уничтожили два миномета, самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" и автомобиль ВСУ в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Разведка обнаружила САУ противника, замаскированную в закрытой огневой позиции, и передала координаты расчетам FPV-дронов. Несколькими контрольными попаданиями удалось уничтожить боевую технику Вооруженных сил Украины на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции. Также операторы FPV-дронов уничтожили замаскированный автомобиль противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, на константиновском направлении в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторами беспилотников в темное время суток были выявлены позиции двух 120-мм минометов украинских боевиков. "Обе позиции минометов противника были уничтожены в результате нанесения огневого поражения по координатам обнаруженных целейрасчетами 152-мм гаубиц "Мста-Б", - сообщили в военном ведомстве.