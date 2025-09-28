ВС РФ ударили по военным аэродромам и ВПК Украины

Удар произошел в ночь на 28 сентября

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российские войска ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - сообщили в военном ведомстве.