Российские средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб и 230 БПЛА ВСУ

Также сбиты реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS и Vampire

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за сутки шесть управляемых авиабомб, шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и 230 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 6 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 230 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в министерстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 87 130 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 273 танка и других боевых бронированных машин, 1 592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30 010 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 797 единиц специальной военной автомобильной техники.