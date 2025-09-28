Их используют для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российские войска поразили поразили тяговые подстанции, используемые для обеспечения железнодорожных перевозок ВСУ в Донбассе, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 147 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение тяговым подстанциям, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе, местам сборки, хранения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, районам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах", - сказали в министерстве.