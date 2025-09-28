Система РЭБ "Купол Донбасса" перехватила 760 дронов ВСУ над городами ДНР

Над Донецком и Макеевкой ликвидировали 488 беспилотников

ДОНЕЦК, 28 сентября. /ТАСС/. Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Купол Донбасса" за неделю ликвидировала 760 беспилотников Вооруженных сил Украины над населенными пунктами ДНР. Об этом сообщает УФСБ по региону.

"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращено 760 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 488 беспилотников, над Горловкой - 272", - говорится в сообщении.

Как отметили в региональном управлении ФСБ, ВСУ продолжают применять тактику комбинированных налетов на мирные города. Противник пытался атаковать Макеевку ударным беспилотником "Журавец", над Червоногвардейским районом был перехвачен разведчик RZ-60 и несколько фальшдронов, предназначенных для вскрытия систем ПВО, у электроподстанции в Донецке - дрон типа "Баба Яга" с осколочно-фугасными зарядами. В районе Горловки противник применял FPV-дроны с самодельными взрывными устройствами.

"Система РЭБ "Купол Донбасса", управляемая военнослужащими регионального управления ФСБ, перехватила вражеские дроны, после чего взрывотехники управления успешно обезвредили подавленные беспилотники и уничтожили боевые заряды без ущерба для мирного населения и инфраструктуры", - добавили в ведомстве.