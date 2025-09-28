ВС РФ уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ

По информации Минобороны, бойцы группировки также нанесли поражение двум пунктам управления беспилотной авиации в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Южная" уничтожили три пункта управления беспилотниками и один пункт временной дислокации ВСУ зоне СВО. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"В ходе ведения активных наступательных действий расчеты артиллерии Южной группировки войск ведут слаженную работу по уничтожению инфраструктуры управления ВСУ. В результате выявления разведкой целей в районе Звановки точными попаданиями был уничтожен пункт управления беспилотниками противника", - говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, бойцы группировки также нанесли поражение двум пунктам управления беспилотной авиации в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища. Так, в районе населенных пунктов Плещеевка и Иванополье расчетами 152-мм гаубиц "Мста-Б" цели были уничтожены.

"Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям Южной группировки войск, операторы БПЛА провели налет ударных дронов на позиции противника. В результате налета были поражены пункт временной дислокации и живая сила противника в районе Федоровки", - добавили в министерстве.