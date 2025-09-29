В ДНР саперы "Востока" применяют машину "Вепрь" при разминировании

Ежедневно инженеры обследуют порядка 20 га территории, отметил старший сапер с позывным Наруто

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Инженерные подразделения группировки войск "Восток" при помощи боевой машины разминирования "Вепрь" очищают населенные пункты ДНР от взрывоопасных предметов, оставленных ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Противник оставил после себя большое количество мин, самодельных взрывных устройств и неразорвавшихся боеприпасов. Саперы тщательно обследуют улицы, дома и дороги, находя и обезвреживая взрывопасные предметы. В случае обнаружения крупных боеприпасов они уничтожаются на месте накладным зарядом. В районах повышенной опасности применяется машина разминирования "Вепрь", позволяющая безопасно очищать участки местности", - говорится в сообщении.

Как отметил старший сапер с позывным Наруто, ежедневно инженеры обследуют порядка 20 га территории, где находят более 500 противотанковых мин.

"Работа саперов создает условия для восстановления мирной жизни на освобожденных территориях, - подчеркнули в военном ведомстве.