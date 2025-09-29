Минобороны показало кадры восстановления Авдеевки

В частности, работы идут в храме равноапостольной Марии Магдалины

ДНР КУРАХОВО /ДНР/, 29 сентября. /ТАСС/. Кадры работ по восстановлению населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики (ДНР) предоставило Минобороны России.

Так, например, сейчас в процессе восстановления находится храм равноапостольной Марии Магдалины.

"Частично были разрушены стены, было несколько прямых попаданий. Но, слава Богу, в течение этого лета все восстановили. Сделали окна, купол самый главный. Это, правда, колоссальная работа сделана. <...> Осталось только крышу сделать. Но кладочку выложили, все красиво. Очень ребята стараются, чтобы до зимы сделать крышу. У них получится", - рассказал настоятель храма протоиерей Андрей Карпец.

Кроме того, на кадрах видно как в городе проводятся работы по восстановлению домов местных жителей.

Авдеевка - город в ДНР, расположенный в нескольких километрах к западу от Ясиноватой. Входит в состав Ясиноватского муниципального округа. 17 февраля в Минобороны РФ сообщили о полном переходе населенного пункта под контроль российских войск. За время конфликта в Донбассе ВСУ превратили Авдеевку в мощный оборонительный узел. После освобождения началось обследование повреждений и налаживание мирной жизни.