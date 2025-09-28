Такие военные отправляются на штурм в первых рядах, принимая на себя огневое поражение, указали в российских силовых структурах

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Командование 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов" (признан террористическим, запрещен в РФ), ничем не обеспечив "прикомандированных" военнослужащих, кинуло их на убой. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Командование "Азова" ничем не обеспечило "прикомандированных" к ним военнослужащих из 158-й отдельной механизированной бригады и бросило на убой. В соцсетях уже появляются некрологи погибших военнослужащих 158-й ОМБр в составе "Азова", - указал собеседник агентства.

Ситуация с "командировками" очень распространена в украинской армии. Собеседник ТАСС пояснил, что фактически это "передача" личного состава из соседних бригад в распоряжение штурмовым бригадам ВСУ. Такие "прикомандированные" военные отправляются на штурм в первых рядах, принимая на себя огневое поражение.

"Фактически эти потери будут записаны на те бригады, откуда они прибыли, это же их личный состав. В то же время, командиры штурмовых подразделений, в составе которых и погибли "прикомандированные", отчитаются об успешно выполненной (или нет) задаче с минимальным количеством потерь", - отметил собеседник ТАСС.