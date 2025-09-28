В Минобороны отметили, что действия Никиты Суровцева способствовали успешной зачистке здания от сил противника

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Рядовой Никита Суровцев смог в одиночку уничтожить не менее восьми солдат ВСУ, штурмуя позиции противника. Об этом рассказали в Минобороны России.

Рядовой выполнял задачу по штурму позиций противника в городской застройке, находясь в составе штурмовой группы.

"Действуя решительно, под вражеским минометным огнем и атаками беспилотных летательных аппаратов Никита ворвался на позиции противника в одном из домов и уничтожил пять украинских боевиков. Производя зачистку здания, рядовой Суровцев вступил в стрелковый бой с группой противника. В ходе боя он уничтожил еще трех украинских боевиков, но получил ранение", - говорится в сообщении. Уточняется, что боец сумел оперативно оказать себе первую помощь и продолжил сдерживать контратаки врага до прибытия основных сил.

В военном ведомстве подчеркнули, что действия Суровцева способствовали успешной зачистке здания от сил противника.

Кроме того, в министерстве рассказали о подвиге сержанта Станислава Бобрика. Он в должности командира штурмовой группы руководил штурмом опорного пункта противника.

"Используя рельеф местности, группа под его командованием смогла обойти опорный пункт противника с тыла. Станислав первым ворвался на опорный пункт противника, застав его врасплох, и уничтожил четырех человек личного состава противника. После чего на опорный пункт зашла оставшаяся группа. Продвигаясь по опорному пункту, штурмовая группа под командованием сержанта Бобрика зачистила опорный пункт, уничтожив 10 украинских боевиков", - сообщили в Минобороны России, отметив, что захват опорного пункта боевиков прошел без потерь.