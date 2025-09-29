На тот момент у противника еще практически не было тяжелого вооружения, отметил советник главы ДНР

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Ополчение Донбасса на начальном этапе конфликта щадило солдат ВСУ, на определенных участках старалось не использовать имеющееся в наличии тяжелое вооружение. Как рассказал в интервью ТАСС в преддверии годовщины воссоединения с РФ советник главы ДНР Игорь Кимаковский, на некоторых участках фронта тяжелого вооружения у ВСУ практически не было.

"С 2014 года, когда я был добровольцем и принимал непосредственно участие в боях, это были позиционные стрелковые бои, и мы в них очень серьезно противника переигрывали. Поэтому, например, наше подразделение буквально за считанные недели, даже месяца не прошло, освободили территорию от погранперехода Вознесенка, это на юге, фактически дошли до Мариуполя, до Саханки и остановились. <…> Тогда это были стрелковые бои, и редко применялась артиллерия. Мы их щадили, а у них, скажем так, на тот момент [не было тяжелых вооружений], их Запад еще не вооружил настолько, насколько сегодня они вооружены", - сказал Кимаковский.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Полный текст интервью будет опубликован 29 сентября.