Герой России Иванов: ВС РФ освободили весь юг Донецкой Народной Республики

С января по конец сентября 2025 года российские бойцы освободили 4 714 кв. км, сообщил заместитель командира 5-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр"

КУРАХОВО /ДНР/, 29 сентября. /ТАСС/. Российские войска освободили юг Донецкой Народной Республики, он в полном объеме находится под контролем РФ. Об этом сообщил Герой России, заместитель командира 5-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Илья Иванов.

"Мы с вами находимся в населенном пункте Курахово, который освобожден пятой бригадой в январе 2025 года, после чего войска продвинулись более чем на 60 км, соответственно мы работаем уже в Днепропетровской области. Юг Донецкой Народной Республики освобожден в полном объеме и находится под контролем Российской Федерации", - сказал Иванов.

По его словам, с января по конец сентября 2025 года ВС РФ освободили 4 714 кв. км. Из них больше всего в Донецкой Народной Республике - более 3,3 тыс. кв. км, в Харьковской - около 540 кв. км, большое продвижение произошло в Сумской области - около 220 кв. км, в Днепропетровской области - около 175 кв. км.