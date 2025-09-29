Герой РФ Иванов: для ВСУ нет выхода из окружения у Клебан-Быского водохранилища

Украинское командование направило на это направление около 800 солдат бригады "Азов", большая часть из которых уничтожена, заявил заместитель командира 5-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр"

КУРАХОВО /ДНР/, 29 сентября. /ТАСС/. Украинские боевики не смогут выйти из оперативного окружения, которое организовали российские войска в районе Клебан-Быкского водохранилища. Об этом сообщил Герой России, заместитель командира 5-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Илья Иванов.

"На клебанбыкское направление они туда закинули порядка 800 "азовцев", большая часть которых уничтожена. Оставшиеся находятся в оперативном окружении. Выхода оттуда для них нет", - сказал Герой РФ.