Военные группировки также поразили позиции противника и танк

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили склад боеприпасов, танк, а также позиции ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе огневой поддержки штурмовых подразделений, действовавших при освобождении населенного пункта Степовое, минометный расчет занял выгодную огневую позицию. Оператор БПЛА в ходе разведки обнаружил передовые позиции украинских боевиков, оборудованные блиндажи, огневые точки, а также склад боеприпасов в одном из опорных пунктов. Точными ударами минометчики уничтожили все выявленные цели, позволив штурмовым группам продвинуться вглубь обороны противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время ведения разведки был обнаружен танк противника, который занял огневую позицию и открыл огонь. "Для поражения цели операторы FPV-дронов нанесли несколько точных ударов, уничтожив боевую машину ВСУ", - сообщили в министерстве.