Советник главы ДНР заявил, что тогда фактически была разбита украинская армия

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Битва за Дебальцево в ДНР стала одной из важнейших операций ополчения Донбасса в начале конфликта. Об этом в интервью ТАСС в преддверии годовщины воссоединения с РФ рассказал советник главы региона Игорь Кимаковский.

"Уже после "Минска-2", когда освободили Дебальцево, это такая была, наверное, на тот момент в военно-гражданском конфликте крупнейшая операция по освобождению достаточно большого населенного пункта. Я считаю, что мы тогда фактически разбили украинскую армию", - рассказал советник.

По его словам, военнослужащие армейских корпусов Донецкой и Луганской народных республик после этой операции особого сопротивления противника не испытывали.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Полный текст интервью будет опубликован 29 сентября.