29 сентября, 05:02
Военная операция на Украине

Герой России Иванов: ВС РФ с каждым годом освобождают все больше земель Украины

© Минобороны России/ ТАСС
ВСУ, несмотря на помощь Запада, терпят поражение, но не озвучивают это в своих СМИ, подчеркнул заместитель командира 5-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр"

КУРАХОВО /ДНР/, 29 сентября. /ТАСС/. Российские войска, несмотря на поставки Западом оружия и техники в ВСУ, с каждым годом наращивают площадь освобожденной территории Украины. Об этом сообщил Герой России, заместитель командира 5-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Илья Иванов.

"Если сравнивать, то с каждым годом СВО мы освобождаем все больше и больше территории. Несмотря на помощь Запада с техникой и оружием, украинская сторона все равно терпит поражение. Понятно, что в своих СМИ они это не озвучивают", - сказал Иванов. 

