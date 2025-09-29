Военнослужащий отметил, что за красноармейское направление отвечает группировка "Центр"

КУРАХОВО /ДНР/, 29 сентября. /ТАСС/. Группировка войск "Центр" присутствует в Красноармейске, Димитрове и других городах на красноармейском направлении. Об этом сообщил Герой России, заместитель командира 5-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Илья Иванов.

"В Красноармейске мы присутствуем уже довольно активно. В городе Димитров есть наше присутствие и в других городах красноармейского направления", - сказал он, отметив, что за это направление отвечает группировка "Центр".